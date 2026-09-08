Армения обжаловала в ЕАЭС введенные РФ ограничения на свои товары

Армения обжаловала в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ограничения, введенные Россией на ввоз армянской продукции. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономики республики Тигран Гаспарян на брифинге, передает РБК со ссылкой на Armenpress.

По словам чиновника, Ереван продолжает обсуждать действующие ограничения с российской стороной, однако параллельно задействовал механизмы ЕАЭС. Гаспарян выразил уверенность, что данные инструменты должны сработать для устранения возникших торговых препятствий.

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Заместитель министра подчеркнул, что, по мнению армянской стороны, введенные Россией меры не соответствуют действующим соглашениям и принципам Евразийского экономического союза. Именно поэтому Ереван намерен добиваться их полной отмены для обеспечения функционирования объединения в соответствии с заложенными основами экономического партнерства.

Президент Владимир Путин 2 сентября пригласил главу правительства Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы обсудить накопившиеся вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Патрин Александр
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