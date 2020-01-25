Военный эксперт объяснил ошибку с «перехватом» генерала РФ в Сирии

«Поэтому случай, изложенный американским представителем, - наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», - отметили в Минобороны.

В ведомстве предостерегли от нагнетания обстановки «вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования», потому что это «только мешает военным делать свою работу», пишет Lenta.ru

Накануне НСН рассказала со ссылкой на спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, что инцидент произошел чуть более года назад. Военные США не пустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора. Причиной этого стало недопонимание между сторонами, которое было разрешено по военным каналам, отметил он.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН пояснил, почему военные США не могли совершить «перехват» российского генерала.

«Никакого «перехвата» не было, просто, как я понимаю, наш генерал с группой сопровождения проводил рекогносцировку местности, маршрута. Взаимное опознавание обеспечивается тем, что военнослужащие обеих сторон находятся исключительно в форме своих вооруженных сил, с опознавательными знаками на технике. В этом случае никто никаких агрессивных действий, тем более с применением оружия, не предпринимает», - сказал Мураховский.