Военный эксперт объяснил ошибку с «перехватом» генерала РФ в Сирии
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский в эфире НСН рассказал, почему США не могли «захватить» российского генерала в Сирии.
В Министерстве обороны России подтвердили, что российский генерaл был «перехвачен» военными СШA в Сирии в ходе патрулирования территории более годa нaзaд. Об этом сообщaет ТAСС.
По дaнным ведомствa, инцидент произошел 14 месяцев нaзaд в рaйоне нaселенного пунктa Мaнбидж. Нa момент произошедшего Мaнбидж нaходился под контролем aнтитеррористической коaлиции, возглaвляемой Соединенными Штaтaми Aмерики, курдских ополчений и прaвительственных войск Сирии. В Минобороне заявили, что указанный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия, чтобы исключить возможные конфликты.
«Поэтому случай, изложенный американским представителем, - наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», - отметили в Минобороны.
В ведомстве предостерегли от нагнетания обстановки «вокруг рабочей ситуации при выполнении задач патрулирования», потому что это «только мешает военным делать свою работу», пишет Lenta.ru
Накануне НСН рассказала со ссылкой на спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, что инцидент произошел чуть более года назад. Военные США не пустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора. Причиной этого стало недопонимание между сторонами, которое было разрешено по военным каналам, отметил он.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН пояснил, почему военные США не могли совершить «перехват» российского генерала.
«Никакого «перехвата» не было, просто, как я понимаю, наш генерал с группой сопровождения проводил рекогносцировку местности, маршрута. Взаимное опознавание обеспечивается тем, что военнослужащие обеих сторон находятся исключительно в форме своих вооруженных сил, с опознавательными знаками на технике. В этом случае никто никаких агрессивных действий, тем более с применением оружия, не предпринимает», - сказал Мураховский.
Эксперт также напомнил о том, что силы коалиции США находятся на территории Сирии незаконно. И это - одна из главных причин для выполнения строгой договоренности с Россией о предотвращении конфликтов.
«Надо понимать, что есть соглашение между Россией и США о предотвращении инцидентов в этом регионе. Есть прямая линия между командующим российской группировкой в Сирии и соответствующими структурами американцев в Ираке. Что касается нахождения американцев на территории Сирии, оно абсолютно незаконно, и они это прекрасно знают», - объяснил член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии.
Ранее,18 января, американские военные преградили путь российским коллегам к нефтяному месторождению Румелайн в Сирии. Об этом заявили источники турецкого агентства Anadolu.
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