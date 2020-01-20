Военные США преградили дорогу россиянам в Сирии
Военные США не пропустили российских военнослужащих к нефтяному месторождению Румелайн в Сирии. Об этом стало известно турецкому агентству Anadolu от информированных источников. По их данным, американцы потребовали покинуть территорию, подконтрольную курдским военным формированиям – союзникам США, передает «Газета.ру».
Отмечается, что инцидент произошел 18 января. Российские солдаты были вынуждены оставить территорию, сообщает Ura.ru. В районе нефтяного месторождения находится авиационная база США. Аналогичный инцидент произошел 16 января, когда российским военным не позволили пройти курды.
Потасовка американцев и россиян в Сирии лучилась также 25 декабря, сообщает «Утро.ру».
Ранее российский президент Влaдимир Путин предложил сирийскому коллеге Бaшaру Aсaду приглaсить aмерикaнского лидерa Донaльдa Трaмпa в столицу Сирии Дaмaск.
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