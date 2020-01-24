Госдеп сообщил об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте с российским генералом в Сирии в рамках соглашения о недопущении конфликтов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Джеффри, инцидент произошел чуть более года назад. Военные США не пустили в Манбидж автоколонну российского генерал-майора. Причиной этого стало недопонимание между сторонами, которое было разрешено по военным каналам, отметил он.
Джеффри подчеркнул, что подобные случаи почти неизбежны в условиях, когда военные разных государства действуют независимо друг от друга на одной территории. Так или иначе он заявил, что в этом нет "ничего особенно угрожающего".
Ранее 20 января сообщалось, что военные США не пропустили российских военнослужащих к нефтяному месторождению Румелайн в Сирии.
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