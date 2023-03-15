Военный аналитик заявил о скором завершении битвы за Артемовск
Сражение за контроль над Артемовском (Бахмут) близится к завершению. Об этом газете «Известия» заявил российский военный эксперт Василий Дандыкин.
Аналитик отметил, что дела у ВСУ в Артемовске обстоят плохо. По его словам, украинская армия для подвоза боеприпасов и подкреплений располагает лишь небольшим коридором, который обстреливается российскими силами и постоянно сужается.
До центра Артемовска подразделениям РФ осталось около километра, уточнил Дандыкин. Он добавил, что украинский гарнизон насчитывает от 12 до 20 тысяч человек.
Российские силы взяли под контроль более 50% территории Артемовска, сообщил 15 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Падение Артемовска приведет к разрушению обороны украинской армии на южном направлении, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он констатировал нехватку у ВСУ продовольствия, медикаментов и боеприпасов, передает НСН.
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