Полковник Макгрегор оценил последствия взятия Артемовска

Если Вооруженные силы России захватят Артемовск, это обвалит южный фронт ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

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По его мнению, взятие Артемовска станет началом новой фазы российско-украинского противостояния, это приведет к краху южного фронта Украины. К тому же, украинская армия испытывает нехватку продовольствия, боеприпасов и лекарств, добавил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать киевский режим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВСУСША
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