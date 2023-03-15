Полковник Макгрегор оценил последствия взятия Артемовска

По его мнению, взятие Артемовска станет началом новой фазы российско-украинского противостояния, это приведет к краху южного фронта Украины. К тому же, украинская армия испытывает нехватку продовольствия, боеприпасов и лекарств, добавил полковник.

Ранее Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать киевский режим.

