Полковник Макгрегор оценил последствия взятия Артемовска
Если Вооруженные силы России захватят Артемовск, это обвалит южный фронт ВСУ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
По его мнению, взятие Артемовска станет началом новой фазы российско-украинского противостояния, это приведет к краху южного фронта Украины. К тому же, украинская армия испытывает нехватку продовольствия, боеприпасов и лекарств, добавил полковник.
Ранее Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать киевский режим.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru