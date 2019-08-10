Военные эксперты поспорили о серийном производстве «Кинжалов» в России
Военные эксперты обсудили «за» и «против» массового производства новейшей разработки российских военных - гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».
Нa Армейских междунaродных игрaх публике впервые покaзaли гиперзвуковой рaкетный комплекс «Кинжал».
В проходившем нa полигоне Дубровичи aвиaшоу приняли учaстие двa высотных истребителя МиГ-31К, вооруженных «Кинжaлaми». Сaмолеты прикрывaли штурмовую и бомбaрдировочную aвиaцию, которaя билa aвиaционными бомбaми по бaтaрее ЗРК условного противникa. Всего нa полигоне устaновили около 60 целей двенaдцaти типов.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН заявил об уникальности «Кинжалов».
«Сам самолет МиГ-31 уникальная машина, которая имеет максимальную скорость полета более 3 тысяч км в час. «Кинжал» - это аэробаллистическая ракета, которая запускается с высоты 20 км, имеет дальность боя 2 тысячи км, скорость полета – 10 скоростей звука. Это оружие, обладающее уникальными возможностями. Ничего подобного на Западе нет даже близко. Средств поражения – противоракетной обороны – такой ракеты не существует», - отметил доктор военных наук.
Константин Сивков считает, что при всей уникальности и востребованности новых ракет, возникают сомнения в том, что в России начнется их серийное производство.
«Учитывая состояние российской экономики, сворачивание целого ряда российских военных программ, есть основание предполагать, что военный бюджет сокращается, и средств, чтобы наладить достаточный выпуск ракет «Кинжал», не будет», - сделал вывод эксперт.
Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев в эфире НСН высказал другую точку зрения. По его мнению, выпуск «Кинжалов» может быть несколько отложен, но ракетный комплекс обязательно будет запущен в серию.
«Выпуск в серию произойдет обязательно. Решение было принято, и оно будет реализовано. Затраты – разработки и гособоронзаказ – постоянно уточняются. Такое уточнение уже прошло. Деньги выделены. Работы будут продолжены. Другое дело, что, может быть, они займут несколько больше времени. Возможны дополнительные испытания. Но это нормальная практика», - заявил собеседник НСН.
Ранее Константин Сивков в эфире НСН пояснил, почему США выдают желаемое за действительное, говоря о новом вооружении против «Кинжала» и «Авангарда».
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