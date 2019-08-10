Военные эксперты поспорили о серийном производстве «Кинжалов» в России

Начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах Сергей Хатылев в эфире НСН высказал другую точку зрения. По его мнению, выпуск «Кинжалов» может быть несколько отложен, но ракетный комплекс обязательно будет запущен в серию.

«Выпуск в серию произойдет обязательно. Решение было принято, и оно будет реализовано. Затраты – разработки и гособоронзаказ – постоянно уточняются. Такое уточнение уже прошло. Деньги выделены. Работы будут продолжены. Другое дело, что, может быть, они займут несколько больше времени. Возможны дополнительные испытания. Но это нормальная практика», - заявил собеседник НСН.

Ранее Константин Сивков в эфире НСН пояснил, почему США выдают желаемое за действительное, говоря о новом вооружении против «Кинжала» и «Авангарда».

