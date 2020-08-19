Военное сопровождение «Академика Черского» объяснили американской угрозой
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты в эфире НСН объяснил, почему от США исходила опасность для российского трубоукладчика.
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» и суда снабжения во время перехода из Владивостока в Калининград сопровождали корабли Военно-морского флота России из-за рисков провокаций со стороны других стран, рассказал замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов в интервью «Интерфаксу».
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, откуда исходила опасность для российского трубоукладчика.
«Опасность исходит от США. Они категорически возражают против этого проекта и пытаются всячески его утопить. Россия решила вернуться на мировую арену и занять подобающее ей место. До этого никаких претензий к нам не было. Меры, которые применяются против нас, уже находятся на грани боевых действий. Возможны и провокации военного характера. Причем они могут исходить не от США, а от третьих стран. Вашингтон еще недостаточно озверел для прямой конфронтации с Россией. Это достаточно опасно», - сказал Танкаев.
С ним согласен политолог, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Он отметил, что в мире не так много судов, которые могут достроить «Северный поток-2», а еще меньше тех, которые может для этого использовать Россия.
«Поэтому такие суда будут охраняться», - сказал политолог.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил НСН, что заявления о возможной приостановке строительства «Северного потока – 2» делаются для защиты от американских санкций и носят политический характер.
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