Военное сопровождение «Академика Черского» объяснили американской угрозой

«Опасность исходит от США. Они категорически возражают против этого проекта и пытаются всячески его утопить. Россия решила вернуться на мировую арену и занять подобающее ей место. До этого никаких претензий к нам не было. Меры, которые применяются против нас, уже находятся на грани боевых действий. Возможны и провокации военного характера. Причем они могут исходить не от США, а от третьих стран. Вашингтон еще недостаточно озверел для прямой конфронтации с Россией. Это достаточно опасно», - сказал Танкаев.

С ним согласен политолог, завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Он отметил, что в мире не так много судов, которые могут достроить «Северный поток-2», а еще меньше тех, которые может для этого использовать Россия.

«Поэтому такие суда будут охраняться», - сказал политолог.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил НСН, что заявления о возможной приостановке строительства «Северного потока – 2» делаются для защиты от американских санкций и носят политический характер.

