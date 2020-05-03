Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Балтийск

Принадлежащее «Газпрому» судно-трубоукладчик «Академик Черский» достигло российских берегов и бросило якорь на рейде у Балтийска, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Vessel Finder.

Загадочный маршрут трубоукладчика «Академик Черский» удивил моряков

«Академик Черский» - единственное российское судно, способное достроить газопровод «Северный поток-2». В районе строительства, неподалёку от датского острова Борнхольм, судно прошло на днях.

Трубоукладчик в феврале покинул Находку и отправился в стороны Сингапура. В дальнейшем судно несколько раз меняло маршрут. Оно обогнуло Африку и дошло до Канарских островов, указав следующим пунктом назначения Порт-Саид в Египте. Однако вместо этого «Академик Черский» отправился в сторону Северного моря, а затем свернул в Балтийское море.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазпромСеверный Поток-2
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