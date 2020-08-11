Аналитик: Газпром самостоятельно закончит «Северный поток -2» вопреки санкциям
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил НСН, что заявления о возможной приостановке строительства «Северного потока – 2», делаются для защиты от американских санкций и носят политический характер.
Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2» допустила его приостановку. Причиной тому послужило ужесточение санкций США, пишут «Известия».
«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», - говорится в отчете компании.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что Газпром точно сможет закончить строительство «Северного потока – 2» самостоятельно, несмотря на санкции США.
«Сам «Северный поток – 2» Газпромом делается за свой счёт из-за того, что были ограничения по вхождению в капитал компании Nord Stream 2. Поэтому санкции не особо влияют. К тому же там осталось всего 160 км трубы. Это очень маленькая сумма по сравнению с общим объёмом вложений. Как-нибудь Газпром это потянет сам точно. Самое главное, чтобы сухопутная часть проекта была построена и готова принимать газ из «Северного потока – 2». А все эти заявления делаются как раз для того, чтобы обезопасить себя от американских санкций и имеют больше политический характер», - сказал Сергей Пикин.
Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, какой может стать конфронтация между Америкой и Европой из-за строительства «Северного потока – 2».
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