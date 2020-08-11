Аналитик: Газпром самостоятельно закончит «Северный поток -2» вопреки санкциям

Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2» допустила его приостановку. Причиной тому послужило ужесточение санкций США, пишут «Известия».

«По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток - 2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает», - говорится в отчете компании.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН заявил, что Газпром точно сможет закончить строительство «Северного потока – 2» самостоятельно, несмотря на санкции США.