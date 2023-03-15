Российская армия уничтожила группу украинских диверсантов в Запорожской области
Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ возле села Новоданиловка (Запорожская область). Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Отмечается, что за прошедшие сутки российская артиллерия и авиация нанесли удар по подразделениям ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях. Всего за сутки украинская армия потеряла ранеными и убитыми до 75 человек.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев начал активнее применять диверсионно-разведывательные группы на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной в ЛНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Масштабная воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
- Нарусова рассказала, почему проголосовала против закона о дискредитации СВО
- Украина получит новый пакет военной помощи от Дании на $150 миллионов
- Подмосковного педофила-убийцу отправили в колонию на 24 года
- Песков не стал комментировать сообщения о взрывах в Мариуполе
- Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем
- Цена нефти марки Brent упала ниже 76 долларов
- Песков заявил, что Россия не отказывалась от диалога с США
- План расширения инфраструктуры экспорта нефти РФ принят до 2026 года
- Песков заявил, что Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru