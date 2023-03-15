Российская армия уничтожила группу украинских диверсантов в Запорожской области

Отмечается, что за прошедшие сутки российская артиллерия и авиация нанесли удар по подразделениям ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях. Всего за сутки украинская армия потеряла ранеными и убитыми до 75 человек.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Киев начал активнее применять диверсионно-разведывательные группы на линии боевого столкновения в районе Сватово и Кременной в ЛНР.

