Рогов: ВСУ ведут разведку боем в Запорожской области
Военнослужащие украинской армии начали разведку боем в одном из районов Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что ВСУ начали бой с российскими подразделениями в Пологовском районе. Со стороны Украины в столкновении принимают участие несколько десятков человек при поддержке бронетехники, уточнил представитель администрации.
Пологовский район находится на востоке Запорожской области. Крупнейшим городом является 32-тысячный Токмак.
Власти Запорожской области ранее сообщали о концентрации формирований ВСУ в подконтрольной Киеву части региона.
Битва за Артемовск (Бахмут) близится к завершению, заявил в интервью газете «Известия» российский военный аналитик Василий Дандыкин. По его словам, гарнизон ВСУ в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек, передает НСН.
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