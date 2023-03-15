Рогов: ВСУ ведут разведку боем в Запорожской области

Он сообщил, что ВСУ начали бой с российскими подразделениями в Пологовском районе. Со стороны Украины в столкновении принимают участие несколько десятков человек при поддержке бронетехники, уточнил представитель администрации.

Пологовский район находится на востоке Запорожской области. Крупнейшим городом является 32-тысячный Токмак.

Власти Запорожской области ранее сообщали о концентрации формирований ВСУ в подконтрольной Киеву части региона.

Битва за Артемовск (Бахмут) близится к завершению, заявил в интервью газете «Известия» российский военный аналитик Василий Дандыкин. По его словам, гарнизон ВСУ в городе насчитывает от 12 до 20 тысяч человек, передает НСН.

