Во Франции заявили, что Париж и Берлин не примут условия об оплате газа в рублях

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин не согласятся оплачивать российский газ в другой валюте, помимо указанной в контрактах, сообщает ТАСС.

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Он отметил, что договоры, заключенные в евро, «должны оплачиваться в евро».

«Условия контрактов должны полностью выполняться. Мы подтверждаем с Германией наше желание выполнять их так, как они были предусмотрены», - подчеркнул Ле Мэр.

Французский министр добавил, что Париж и Берлин вместе работают над планом на случай прекращения поставок российского газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в договорах на поставку российского газа указана оплата в евро и долларах, эти валюты и будут использоваться далее.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
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