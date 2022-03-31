Во Франции заявили, что Париж и Берлин не примут условия об оплате газа в рублях
Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж и Берлин не согласятся оплачивать российский газ в другой валюте, помимо указанной в контрактах, сообщает ТАСС.
Он отметил, что договоры, заключенные в евро, «должны оплачиваться в евро».
«Условия контрактов должны полностью выполняться. Мы подтверждаем с Германией наше желание выполнять их так, как они были предусмотрены», - подчеркнул Ле Мэр.
Французский министр добавил, что Париж и Берлин вместе работают над планом на случай прекращения поставок российского газа.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в договорах на поставку российского газа указана оплата в евро и долларах, эти валюты и будут использоваться далее.
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