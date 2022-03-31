Во Франции заявили, что Париж и Берлин не примут условия об оплате газа в рублях

Он отметил, что договоры, заключенные в евро, «должны оплачиваться в евро».



«Условия контрактов должны полностью выполняться. Мы подтверждаем с Германией наше желание выполнять их так, как они были предусмотрены», - подчеркнул Ле Мэр.

Французский министр добавил, что Париж и Берлин вместе работают над планом на случай прекращения поставок российского газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в договорах на поставку российского газа указана оплата в евро и долларах, эти валюты и будут использоваться далее.