Шольц: Германия отказалась платить за российский газ в рублях

Комментируя указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях он подчеркнул, что в договорах указана оплата в евро и долларах.

По его словам, эти валюты и будут использоваться далее, о чём он проинформировал российского лидера.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Шольцем заявил, что решение изменить порядок расчётов за газ было принято из-за заморозки валютных резервов Банка России.