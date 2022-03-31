Шольц: Германия отказалась платить за российский газ в рублях

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия может перестать зависеть от российского газа уже в текущем году, сообщает РИА Новости.

Путин заявил об остановке контрактов на покупку газа при отказе от оплаты в рублях

Комментируя указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях он подчеркнул, что в договорах указана оплата в евро и долларах.

По его словам, эти валюты и будут использоваться далее, о чём он проинформировал российского лидера.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с Шольцем заявил, что решение изменить порядок расчётов за газ было принято из-за заморозки валютных резервов Банка России.

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ФОТО: РИА Новости
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