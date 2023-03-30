Во Франции возмутились обучением ВСУ на территории страны

Украинские военные обучаются армией Франции на территории страны, однако властей не привлекают к ответственности за это, отметил бывший депутат Европарламента, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом политик написал в Twitter.

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Филиппо задался вопросом, почему французские депутаты «не требуют права голоса» в связи с этим, пишет «Свободная пресса».

«Обучать личный состав одной из сторон — это вступать в войну, и никто не задает вопросы!» — возмутился экс-евродепутат.

Ранее Филиппо заявил, что НАТО «сходит с ума», оказывая военную помощь Украине, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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