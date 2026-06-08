Общение с журналистами является важной частью работы главного тренера сборной, даже если они спрашивают его какие-то глупости, сообщил НСН почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.



Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не пришёл на пресс-конференцию перед матчем с командой Тринидадом и Тобаго, потому что устал давать интервью. Именно так объяснил журналистам отсутствие Карпина его ассистент Виктор Онопко. Колоскова удивила такая формулировка.