Что значит устал? Отказ Карпина выйти к журналистам удивил экс-главу РФС

Даже если пресса задает глупые вопросы, главному тренеру надо находить выходы из любых ситуаций, заявил НСН Вячеслав Колосков.

Общение с журналистами является важной частью работы главного тренера сборной, даже если они спрашивают его какие-то глупости, сообщил НСН почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не пришёл на пресс-конференцию перед матчем с командой Тринидадом и Тобаго, потому что устал давать интервью. Именно так объяснил журналистам отсутствие Карпина его ассистент Виктор Онопко. Колоскова удивила такая формулировка.

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«Мне кажется, что какая-то некорректная формулировка в том, что Карпин не пришел потому, что устал. Что значит устал? От работы главным тренером уставать нельзя: надо или работать, или не работать. Отпуск у него будет через два дня, а ситуация для меня абсолютно необъяснимая. Общение с журналистами — это часть его работы. Мне тоже часто задают какие-то глупости, чертовщину какую-то спрашивают, но я нахожу возможность корректно ответить. На должности главного тренера сборной надо находить выходы из любых ситуаций, в том числе и на пресс-конференциях», — отметил он.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой заявил НСН, что готов заменить Валерия Карпина во главе сборной.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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