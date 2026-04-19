Эстония вслед за Литвой и Латвией не пустит самолет Фицо на Парад Победы
Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролёт через своё воздушное пространство для поездки в Москву на Парад Победы 9 Мая. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, Эстония придерживается того же принципа, что и в прошлом году, и не будет менять свою позицию. Министр подчеркнул, что страна соблюдает единый порядок выдачи разрешений на пролёт для официальных визитов стран ЕС и НАТО, однако этот порядок не применяется к полётам в Россию.
Ранее Роберт Фицо сообщил, что Литва и Латвия также отказались открыть своё воздушное пространство для его самолёта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
