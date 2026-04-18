Петросян узнал слова своей шутки в заявлении Фицо

Юморист Евгений Петросян объявил, что узнал в заявлении премьер-министра Словакии Роберта Фицо про «русских на коленях» слова своей шутки 2016 года. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

Он сопроводил пост отрывком юмористического высказывания, в котором комик говорит про Россию, которая не стояла на коленях, а «зашнуровывала берцы».

«Когда я услышал ее (шутку – прим. НСН) как цитату, я вновь воскликнул: "Значит, сказал правильно!"», - отметил Петросян.

Ранее Роберт Фицо на встрече со студентами заявил, что Евросоюз пытается «поставить Россию на колени», но их стратегия не работает. Тогда политик заметил, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Лызлова
