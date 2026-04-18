Он сопроводил пост отрывком юмористического высказывания, в котором комик говорит про Россию, которая не стояла на коленях, а «зашнуровывала берцы».

«Когда я услышал ее (шутку – прим. НСН) как цитату, я вновь воскликнул: "Значит, сказал правильно!"», - отметил Петросян.

Ранее Роберт Фицо на встрече со студентами заявил, что Евросоюз пытается «поставить Россию на колени», но их стратегия не работает. Тогда политик заметил, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».