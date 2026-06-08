Депутат ГД пригрозил Литве последствиями за учения вблизи Калининграда

Вооруженные силы РФ, размещённые в Калининградской области способны защитить регион и уничтожить любого противника в случае угрозы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник, комментируя учения Литвы вблизи Сувалкского коридора.

Парламентарий предупредил, что любые попытки агрессии в сторону российской территории, даже самые незначительные, будут иметь серьезные последствия. По его словам, никто не станет разбираться, было ли это полноценным нападением или нет, поскольку любые враждебные действия немедленно получат жесткий ответ.

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«Их сметут, если будет какое-то поползновение в сторону России», – отметил Колесник.

Добровольческие силы охраны края Литвы начали учения в районе Сувалкского коридора и Калининградской области. Маневры продлятся с 8 по 14 июня.

Ранее генерал-лейтенант, член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев заявил, что заявлениям политиков Литвы, что они не предоставляют воздушное пространство для ударов беспилотников по России, доверять нельзя, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияКалининградская ОбластьЛитва

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