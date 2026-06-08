Депутат ГД пригрозил Литве последствиями за учения вблизи Калининграда

Вооруженные силы РФ, размещённые в Калининградской области способны защитить регион и уничтожить любого противника в случае угрозы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник, комментируя учения Литвы вблизи Сувалкского коридора.

Парламентарий предупредил, что любые попытки агрессии в сторону российской территории, даже самые незначительные, будут иметь серьезные последствия. По его словам, никто не станет разбираться, было ли это полноценным нападением или нет, поскольку любые враждебные действия немедленно получат жесткий ответ.