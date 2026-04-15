Мерц и Макрон на очереди: Что будет с Европой после поражения Орбана
Европейские лидеры ликуют после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, однако политическая ситуация меняется очень быстро, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ликование европейских лидеров из-за поражения Виктора Орбана на выборах преждевременно, уверен немецкий политолог Александр Рар. В эфире НСН он заявил, что у ЕС в течение года могут появиться новые вызовы, а Петер Мадьяр хоть и не поддержит курс предшественника, но попытается вести более самостоятельную политику.
Европейские политики убеждены, что с поражением Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии смогут быстрее и проще приходить к консенсусу при принятии решений, передает издание Politico со ссылкой на источники. При этом издание напоминает, что у Орбана остались союзники и потенциальные новые «спойлеры», благодаря которым дело венгерского премьера продолжится. Александр Рар отметил, что европейские лидеры действительно чувствуют себя в сильной позиции из-за победы на венгерских выборах оппонента Орбана Петера Мадьяра, однако ситуация меняется буквально с каждый днем и далека от предсказуемости.
«На данный момент Европа просто чувствует себя на коне. Европейцы думают, что действительно они сломали эту орбановскую оппозицию, Роберту Фицо можно будет выкрутить руки, как это уже делалось не раз, и другие все замолчат. Тем более, что Трамп проигрывает на Ближнем Востоке и теряет авторитет, а это означает, что он больше не будет так нагло разговаривать с европейцами. То есть Европа опять видит себя в более сильной позиции, чем раньше. Но если аналитически смотреть на это все, то это все картинка временная. Например, в Германии во второй половине этого года будут выборы в земельные парламенты, на которых победит оппозиционная «Альтернатива для Германии». Во Франции через год состоятся выборы, на которых Эммануэль Макрон уже не будет участвовать. Его партия развалилась, то есть почти на 90% можно предсказать победу «Национального фронта» Марин Ле Пен или во всяком случае представителя ее партии. Франция таким образом станет для Брюсселя еще более жестким орешком, чем была Венгрия», — пояснил эксперт.
Собеседник НСН подчеркнул, что Европа развивается циклами, выигрывают то либеральные силы, то правые. И процесс этот идет достаточно медленно, так как в объединении много стран и у каждой свои особенности, проблемы и национальные интересы.
По мнению политолога, Мадьяр, будучи политиком правого толка, также будет учитывать интересы Венгрии. Он подкорректирует курс Венгрии, но не изменит его кардинально.
«Он не будет противиться, он будет участвовать в санкциях, потому что для него Россия не настолько важна. Он попытается сдружиться опять с Брюсселем, приблизиться к Польше, к немцам и все другое. Но это не означает, что он будет сейчас совсем в том лагере, где находятся поляки или прибалты, в русофобском лагере. Он будет дальше покупать газ и нефть в России, потому что по-другому возможности выжить у венгерской экономики просто нет. И потом, мне кажется, что и Орбан никуда не делся, он будет в оппозиции. Там достаточно сильное будет давление на Мадьяра, чтобы во всяком случае, не рвать отношения с Россией. И он будет, конечно, не как Орбан, но вести политику в то же русло, что и, скажем, Словакия, Хорватия или Греция, которые готовы все-таки с Россией начать опять сотрудничать или продолжать сотрудничество», — подытожил Рар.
Ранее венгерский журналист Габор Штир рассказывал НСН, что на выборах граждане отдавали свои голоса не в пользу Мадьяра, а против Орбана, так как народ устал от правящей коалиции.
- Мерц и Макрон на очереди: Что будет с Европой после поражения Орбана
