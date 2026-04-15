Европейские политики убеждены, что с поражением Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии смогут быстрее и проще приходить к консенсусу при принятии решений, передает издание Politico со ссылкой на источники. При этом издание напоминает, что у Орбана остались союзники и потенциальные новые «спойлеры», благодаря которым дело венгерского премьера продолжится. Александр Рар отметил, что европейские лидеры действительно чувствуют себя в сильной позиции из-за победы на венгерских выборах оппонента Орбана Петера Мадьяра, однако ситуация меняется буквально с каждый днем и далека от предсказуемости.

«На данный момент Европа просто чувствует себя на коне. Европейцы думают, что действительно они сломали эту орбановскую оппозицию, Роберту Фицо можно будет выкрутить руки, как это уже делалось не раз, и другие все замолчат. Тем более, что Трамп проигрывает на Ближнем Востоке и теряет авторитет, а это означает, что он больше не будет так нагло разговаривать с европейцами. То есть Европа опять видит себя в более сильной позиции, чем раньше. Но если аналитически смотреть на это все, то это все картинка временная. Например, в Германии во второй половине этого года будут выборы в земельные парламенты, на которых победит оппозиционная «Альтернатива для Германии». Во Франции через год состоятся выборы, на которых Эммануэль Макрон уже не будет участвовать. Его партия развалилась, то есть почти на 90% можно предсказать победу «Национального фронта» Марин Ле Пен или во всяком случае представителя ее партии. Франция таким образом станет для Брюсселя еще более жестким орешком, чем была Венгрия», — пояснил эксперт.

Собеседник НСН подчеркнул, что Европа развивается циклами, выигрывают то либеральные силы, то правые. И процесс этот идет достаточно медленно, так как в объединении много стран и у каждой свои особенности, проблемы и национальные интересы.