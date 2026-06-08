Врач назвал две категории россиян, для которых тополиный пух особенно опасен

Тополиный пух представляет серьезную угрозу для здоровья людей, страдающих аллергией и астмой. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.

Медик пояснил, что пух выступает в роли переносчика микрочастиц пыльцы растений, являющихся аллергенами, а также городской грязи. Попадая на слизистые оболочки глаз или носа, он способен вызвать сильное раздражение и даже ощущение ожога, особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям.

«Тополиный пух ни при чем»: Врач пояснил, что тополь не провоцирует аллергию

По словам врача, у астматиков контакт с пухом обостряет хронические заболевания и провоцирует удушающие приступы, что особенно опасно при отсутствии под рукой ингалятора.

У аллергиков это может привести к отеку гортани, сильному кашлю, гнойным выделениям, тошноте и рвоте. Кроме того, с пухом в организм может попасть инфекция, чреватая серьезными воспалительными процессами и нагноениями.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН предупредил, что тополиный, пух опасен для аллергиков не сам по себе, а из-за своих абсорбирующих свойств.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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