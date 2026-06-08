Врач назвал две категории россиян, для которых тополиный пух особенно опасен

По словам врача, у астматиков контакт с пухом обостряет хронические заболевания и провоцирует удушающие приступы, что особенно опасно при отсутствии под рукой ингалятора.

У аллергиков это может привести к отеку гортани, сильному кашлю, гнойным выделениям, тошноте и рвоте. Кроме того, с пухом в организм может попасть инфекция, чреватая серьезными воспалительными процессами и нагноениями.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН предупредил, что тополиный, пух опасен для аллергиков не сам по себе, а из-за своих абсорбирующих свойств.

