Врач назвал две категории россиян, для которых тополиный пух особенно опасен
Тополиный пух представляет серьезную угрозу для здоровья людей, страдающих аллергией и астмой. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.
Медик пояснил, что пух выступает в роли переносчика микрочастиц пыльцы растений, являющихся аллергенами, а также городской грязи. Попадая на слизистые оболочки глаз или носа, он способен вызвать сильное раздражение и даже ощущение ожога, особенно у людей, склонных к аллергическим реакциям.
По словам врача, у астматиков контакт с пухом обостряет хронические заболевания и провоцирует удушающие приступы, что особенно опасно при отсутствии под рукой ингалятора.
У аллергиков это может привести к отеку гортани, сильному кашлю, гнойным выделениям, тошноте и рвоте. Кроме того, с пухом в организм может попасть инфекция, чреватая серьезными воспалительными процессами и нагноениями.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН предупредил, что тополиный, пух опасен для аллергиков не сам по себе, а из-за своих абсорбирующих свойств.
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