Гастроэнтеролог объяснил снижение аппетита у россиян в жару

Снижение аппетита в летнюю жару является нормальным явлением, поскольку организм тратит меньше энергии на согрев. Об этом гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам специалиста, в такой ситуации не стоит заставлять себя есть через силу, а лучше ориентироваться на чувство голода и соблюдать питьевой режим.

Недостаток жидкости быстро сказывается на самочувствии и работе кишечника, вызывая запоры и обезвоживание, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.