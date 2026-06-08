Гастроэнтеролог объяснил снижение аппетита у россиян в жару

Снижение аппетита в летнюю жару является нормальным явлением, поскольку организм тратит меньше энергии на согрев. Об этом гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам специалиста, в такой ситуации не стоит заставлять себя есть через силу, а лучше ориентироваться на чувство голода и соблюдать питьевой режим.

Недостаток жидкости быстро сказывается на самочувствии и работе кишечника, вызывая запоры и обезвоживание, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Гастроэнтеролог также отметил, что высокая температура воздуха может провоцировать подташнивание. А у людей с тревожными расстройствами летняя жара усиливает телесный дискомфорт, что сопровождается обострением симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.

При этом злоупотребление сладкой газировкой в знойные дни создает экстремальную нагрузку на организм, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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