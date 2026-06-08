Гастроэнтеролог объяснил снижение аппетита у россиян в жару
Снижение аппетита в летнюю жару является нормальным явлением, поскольку организм тратит меньше энергии на согрев. Об этом гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал в интервью «Ленте.ру».
По словам специалиста, в такой ситуации не стоит заставлять себя есть через силу, а лучше ориентироваться на чувство голода и соблюдать питьевой режим.
Недостаток жидкости быстро сказывается на самочувствии и работе кишечника, вызывая запоры и обезвоживание, что особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Гастроэнтеролог также отметил, что высокая температура воздуха может провоцировать подташнивание. А у людей с тревожными расстройствами летняя жара усиливает телесный дискомфорт, что сопровождается обострением симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта.
При этом злоупотребление сладкой газировкой в знойные дни создает экстремальную нагрузку на организм, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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