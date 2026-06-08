Сапер раскрыл новые способы маскировки взрывных устройств ВСУ

Боевики ВСУ на Константиновском направлении начали маскировать взрывные устройства под шоколадные батончики, бревна и другие предметы. Об этом сообщил оператор беспилотника инженерно-саперной роты с позывным Фил, передаёт РЕН ТВ.

По словам российского военнослужащего, в такие предметы помещают магнитные взрыватели, реагирующие на металл. Когда военнослужащий с автоматом приближается к замаскированной мине, устройство срабатывает на материал оружия и детонирует. В отдельных случаях ВСУ оснащают ловушки детекторами, реагирующими на движение или тепло.