Сапер раскрыл новые способы маскировки взрывных устройств ВСУ
Боевики ВСУ на Константиновском направлении начали маскировать взрывные устройства под шоколадные батончики, бревна и другие предметы. Об этом сообщил оператор беспилотника инженерно-саперной роты с позывным Фил, передаёт РЕН ТВ.
По словам российского военнослужащего, в такие предметы помещают магнитные взрыватели, реагирующие на металл. Когда военнослужащий с автоматом приближается к замаскированной мине, устройство срабатывает на материал оружия и детонирует. В отдельных случаях ВСУ оснащают ловушки детекторами, реагирующими на движение или тепло.
Фил предупредил, что противник активно использует 3D-печать для производства мин самых разных форм, включая копии шоколадных батончиков.
Также саперы находят замаскированные под бревна устройства, которые сложно отличить от настоящих. Боец настоятельно рекомендовал военнослужащим на передовой ничего не поднимать с земли.
Ранее военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ при атаках на пассажирские поезда в Крыму, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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