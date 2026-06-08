Праправнучка Пушкина рассказала о связи Висбадена с Россией
Праправнучка Александра Пушкина Клотильда фон Ринtelen раскрыла подробности связи Висбадена с российскими корнями своей семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ, корреспонденты которого побывали в городе, который потомки поэта называют «тайной русской столицей Германии».
Клотильда родилась на западе Германии и долгое время не подозревала о своих русских корнях. Все изменилось в начале 90-х годов после падения Берлинской стены, когда она получила приглашение на празднование 180-летия Царскосельского лицея и впервые приехала в Россию. С тех пор история семьи Пушкина стала неотъемлемой частью ее жизни.
Связь Висбадена с Россией объясняется браком младшей дочери поэта Натальи Александровны с принцем Николаем Нассауским. Они познакомились на коронационных торжествах Александра II, поженились и поселились в Висбадене, где до сих пор сохранился княжеский особняк семьи.
Клотильда и ее дети свободно говорят по-русски, считая, что только на этом языке можно почувствовать настоящий смысл произведений великого поэта. Праправнучка Пушкина убеждена, что его стихотворения невозможно полноценно перевести на другие языки — их можно только переложить в стихотворной форме заново.
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