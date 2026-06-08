Праправнучка Александра Пушкина Клотильда фон Ринtelen раскрыла подробности связи Висбадена с российскими корнями своей семьи. Об этом сообщает РЕН ТВ, корреспонденты которого побывали в городе, который потомки поэта называют «тайной русской столицей Германии».

Клотильда родилась на западе Германии и долгое время не подозревала о своих русских корнях. Все изменилось в начале 90-х годов после падения Берлинской стены, когда она получила приглашение на празднование 180-летия Царскосельского лицея и впервые приехала в Россию. С тех пор история семьи Пушкина стала неотъемлемой частью ее жизни.