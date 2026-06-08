Трамп пригрозил Нетаньяху оставить Израиль «один на один с Ираном»

Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможных последствиях новых обстрелов, заявив о возможном отказе в помощи Тель-Авиву. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу N12.

«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — подчеркнул Трамп, которого цитируют РИА Новости.

По словам главы Белого дома, пять стран, участвовавших в посредничестве между США и Ираном, обратились к нему с просьбой оказать давление на израильского премьера.