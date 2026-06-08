Трамп пригрозил Нетаньяху оставить Израиль «один на один с Ираном»
Президент США Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможных последствиях новых обстрелов, заявив о возможном отказе в помощи Тель-Авиву. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу N12.
«Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — подчеркнул Трамп, которого цитируют РИА Новости.
По словам главы Белого дома, пять стран, участвовавших в посредничестве между США и Ираном, обратились к нему с просьбой оказать давление на израильского премьера.
Американский лидер также отметил, что израильская сторона предоставила обновленную информацию на очень позднем этапе, когда атака на Иран уже готовилась. Трамп добавил, что ему удалось уменьшить масштаб планируемой операции.
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген в беседе с НСН отметил, что в Израиле надеются на скорую договорённость с Ираном, несмотря на взаимные обстрелы, случившиеся накануне.
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