Власти Великобритании ввели новые санкции против России
Власти Великобритании дополнили свой санкционный список по России, сообщили в британском МИД. В новом стоп-листе 15 позиций. Под новые ограничительные меры Соединенного королевства граждане РФ и юридические лица.
В частности, в списке значится уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Александр Мячин, а также компании «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Топаз».
Под санкции Британии попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО «СО ЕЭС» Евгений Школов.
Ранее, как сообщала НСН, Лондон ввёл санкции против военачальников РФ.
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