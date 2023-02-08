Власти Великобритании ввели новые санкции против России

Власти Великобритании дополнили свой санкционный список по России, сообщили в британском МИД. В новом стоп-листе 15 позиций. Под новые ограничительные меры Соединенного королевства граждане РФ и юридические лица.

В частности, в списке значится уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, владелец агентства «Регнум» Сергей Руднов, владелец «Аэростарта» Александр Мячин, а также компании «РТ-комплект», «Оборонлогистика», «Универсалмаш», «Топаз».

Россия ввела санкции против 36 представителей Великобритании

Под санкции Британии попал бывший помощник президента РФ и нынешний заместитель председателя совета директоров АО «СО ЕЭС» Евгений Школов.

Ранее, как сообщала НСН, Лондон ввёл санкции против военачальников РФ.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борис ТитовБизнесСанкции Против РоссииВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры