Лондон ввёл санкции против военачальников РФ
Лондон объявила о введении новых ограничительных мер в отношении российских высокопоставленных военных в контексте ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Информацию распространил кабинет министров Великобритании через официальные ресурсы.
Всего в санкционном списке значатся 12 представителей старшего командного состава российской армии, которые, согласно данным Лондона, принимали участие в организации ударов по украинским городам. Под ограничения попали командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Михаил Матвеевский, командующий Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин.
В британский чёрный список также включены командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Александр Санчик, командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаил Зусько, заместитель командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев, а также начальник управления беспилотной авиации Александр Новиков.
Российским военачальникам в плане рестрикций со стороны Лондона составили компанию предприниматели и чиновники из Ирана. Британские власти обвинили их в поставках России беспилотных летательных аппаратов, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма в связи с ударами по гражданским объектам на Украине, включая энергетическую инфраструктуру.
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