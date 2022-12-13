Лондон ввёл санкции против военачальников РФ

С начала СВО на Украине в России было заблокировано свыше 3,5 тысяч ресурсов с фейками о спецоперации

Президент России принял участие в запуске новых участков трассы М-12

Президент Белоруссии назначил нового главу МИД республики

Боснии и Герцеговине согласовали статус страны-кандидата на вступление в ЕС

В Новой Зеландии запретили продажу табака всем, кто родился после 1 января 2009 года