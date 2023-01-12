Россия ввела санкции против 36 представителей Великобритании
Россия расширила персональные санкции против официальных лиц Великобритании, в черный список включили в том числе представителей правительства и силовых ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
МИД включил в «стоп-лист» 36 человек: некоторых членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Британии. Полный список попавших под санкции лиц пока не опубликован.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, решение было принято в связи с антироссийским курсом Лондона, который использует механизм персональных ограничений и «ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации» России и ее международной изоляции.
«Лондон продолжает линию на конфронтацию, в соавторстве с Вашингтоном распространяет лживую информацию о России, разжигает русофобию. Вынуждены напомнить, что враждебные действия и агрессивная риторика официальных лиц Великобритании не останутся без адекватного ответа, а поддержка неонацистского киевского режима будет дорого стоить его западным хозяевам», — подчеркнули в министерстве.
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