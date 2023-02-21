Власти Румынии приостановили работу Русского дома в Бухаресте

В сообщении говорится, что об этом был проинформирован посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин, которого вызвали во внешнеполитическое ведомство.

Российскому дипломату указали на то, что центр якобы «сознательно создавал искажённое представление реальности и исторической правды на уровне румынского общественного мнения», особенно после начала спецоперации РФ на Украине.

Также в МИД Румынии заявили о непрекращающихся попытках российской стороны проводить «гибридные атаки и дезинформацию путём преднамеренного манипулирования реальностью».

Отмечается, что приостановка деятельности Русского дома в Бухаресте произойдёт самое позднее до 20 августа 2023 года.

Ранее сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата, в МИД РФ вручили соответствующую ноту временному поверенному в делах Румынии в России Константину Ионицэ, сообщает НСН.

