МИД: Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии

Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.

Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Отмечается, что в четверг соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Румынии в России Константину Ионицэ.

«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата посольства России в Бухаресте», — подчеркнули в МИД.

В августе МИД Румынии объявил персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте. Дипломата обязали покинуть страну, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ДипломатыРумынияМИД РФ
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