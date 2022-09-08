МИД: Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии
Сотрудник посольства Румынии в Москве объявлен персоной нон грата. Об этом сообщили в МИД РФ.
Отмечается, что в четверг соответствующая нота была вручена временному поверенному в делах Румынии в России Константину Ионицэ.
«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить "persona nоn grata" дипломата посольства России в Бухаресте», — подчеркнули в МИД.
В августе МИД Румынии объявил персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Бухаресте. Дипломата обязали покинуть страну, напоминает RT.
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