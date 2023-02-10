Госдеп заявил об отсутствии угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России

Соединенные Штаты продолжают следить за ситуацией на границе Украины с Румынией и Молдавией, сообщил в ходе брифинга первый замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Он отметил, что у него нет данных о том, может ли Белый дом подтвердить информацию о пролете российских ракет над территориями Молдавии и Румынии.

Запад рассматривает Молдавию как «следующую Украину», заявил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, нынешнее руководство постсоветской республики «готово почти на все», передает НСН.

