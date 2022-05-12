Власти Нидерландов заявили, что готовы продолжать поставку вооружений Украине

По его словам, Нидерланды совместно с Германией направляют самую современную самоходную артиллерию. Также Рютте напомнил, что в начале спецоперации Нидерланды поставляли противотанковое оружие и оборудование для противовоздушной обороны.

«Вместе с нашими друзьями и союзниками мы готовы опять активизироваться», - приводит РИА Новости слова Рютте.

Ранее сообщалось, что Берлин задерживает передачу Киеву самоходных установок Gepard, не предоставляя корректную информацию для получения вооружения.

