Welt: Германия не предоставляет Украине правдивую информацию о поставках вооружения

Берлин задерживает передачу Киеву самоходных установок Gepard, не предоставляя корректную информацию для получения вооружения. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt со ссылкой на источники в правительстве Украины.

По данным СМИ, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт не предупредила украинское правительство, что ему самому необходимо будет заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Вместо этого, Украине заявили, что она получит танки напрямую от федерального правительства.

Представители немецкого телеканала считают, что обещания Германии полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для жителей страны, так как на следующий день после объявления о поставках Gepard министр обороны утверждала, что сделка будет осуществлена через контракт между Киевом и KMW, а федеральное правительство даст только разрешение на осуществление операции.