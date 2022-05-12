Welt: Германия не предоставляет Украине правдивую информацию о поставках вооружения

Берлин задерживает передачу Киеву самоходных установок Gepard, не предоставляя корректную информацию для получения вооружения. Об этом сообщает немецкий телеканал Welt со ссылкой на источники в правительстве Украины.

По данным СМИ, министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт не предупредила украинское правительство, что ему самому необходимо будет заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Вместо этого, Украине заявили, что она получит танки напрямую от федерального правительства.

Представители немецкого телеканала считают, что обещания Германии полностью расходятся с комментариями Ламбрехт для жителей страны, так как на следующий день после объявления о поставках Gepard министр обороны утверждала, что сделка будет осуществлена через контракт между Киевом и KMW, а федеральное правительство даст только разрешение на осуществление операции.

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При этом отмечается, что неопределенность в процедуре передачи Gepard Украине привела к тому, что реальные сроки поставки вооружения остаются неизвестными.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что ФРГ не смогла поставить на Украину обещанные установки Gepard. Кроме того, заявки от немецкого концерна Rheinmetall на поставку 100 БМП Marder и на передачу 88 танков Leopard до сих пор не получили формального одобрения правительства Германии.

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ТЕГИ:КиевВооружениеПоставкиУкраинаГермания
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