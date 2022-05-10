Байден подписал закон о поставках оружия Украине
Американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу, сообщает телеканал «360».
Документ упрощает оказание военной помощи Киеву, заявила помощница пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес, обнародовав фотографию, на которой глава государства подписал закон в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее в Сенате США предложили передать украинской стороне конфискованные активы России: таким образом Вашингтон окажет Киеву дополнительную поддержку
Украина все более бесцеремонно «садится прямо на шею» свои спонсорам в Европе, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru