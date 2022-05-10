Байден подписал закон о поставках оружия Украине

Американский президент Джо Байден подписал закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу, сообщает телеканал «360».

ВКС России уничтожили на Украине оружие из США

Документ упрощает оказание военной помощи Киеву, заявила помощница пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес, обнародовав фотографию, на которой глава государства подписал закон в Овальном кабинете Белого дома.

Ранее в Сенате США предложили передать украинской стороне конфискованные активы России: таким образом Вашингтон окажет Киеву дополнительную поддержку

Украина все более бесцеремонно «садится прямо на шею» свои спонсорам в Европе, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ОружиеУкраинаДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры