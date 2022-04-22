Власти Италии выступают против участия теннисистов РФ на турнире в Риме

Отмечается, что в настоящее время организаторы турнира оценивают последствия при отказе в участии россиянам и белорусами.

Ранее всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил, что был вынужден отклонить заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире 2022 года, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.

