Власти Италии выступают против участия теннисистов РФ на турнире в Риме
Итальянский премьер-министр Марио Драги выступает против участия теннисистов РФ и Белоруссии на турнире категории Masters 1000 в Риме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на публикации в итальянских СМИ.
Отмечается, что в настоящее время организаторы турнира оценивают последствия при отказе в участии россиянам и белорусами.
Ранее всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) объявил, что был вынужден отклонить заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире 2022 года, который пройдёт с 27 июня по 10 июля.
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