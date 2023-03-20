Власти города Авдеевка под Донецком призвали жителей к эвакуации
В министерстве реинтеграции Украины призвали жителей Авдеевки покинуть город, передает РИА Новости.
В сообщении ведомства сказано, что жителей просят эвакуироваться в более безопасные регионы.
Ситуация в Авдеевке вскоре может стать такой же напряженной, как в Артемовске. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава пресс-центра сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.
Авдеевка является одним из крупных укрепрайонов украинских войск в Донбассе. Возводить укрепления в городе ВСУ начали в 2014 году.
В скором времени Авдеевка может оказаться в окружении российских сил, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, по направлению к городу освобождено несколько населенных пунктов, пишет НСН.
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