Власти города Авдеевка под Донецком призвали жителей к эвакуации

В сообщении ведомства сказано, что жителей просят эвакуироваться в более безопасные регионы.

Ситуация в Авдеевке вскоре может стать такой же напряженной, как в Артемовске. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава пресс-центра сил обороны таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Авдеевка является одним из крупных укрепрайонов украинских войск в Донбассе. Возводить укрепления в городе ВСУ начали в 2014 году.

В скором времени Авдеевка может оказаться в окружении российских сил, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, по направлению к городу освобождено несколько населенных пунктов, пишет НСН.

