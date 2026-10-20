ВС РФ поразили логистический центр под Дубно и судно в Одессе
Днем 20 октября Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, которые доставляют военные грузы. Подробностями поделились в Минобороны РФ.
ВС РФ поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Дубно Ровненской области. Там находится складской комплекс. Он работает в интересах ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве.
Также на переходе морем пробили морское судно типа «контейнеровоз». Оно доставляло в порт Одессы грузы для обеспечения украинской армии.
Недавно писали, что российская армия освободила Тимошевку в Запорожской области.
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