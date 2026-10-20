Врач назвал упражнения, которые помогут при сидячей работе
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал «Газете.Ru», что при сидячей работе мозг «забывает» мышцы ягодиц, живота и спины и отключает их от работы. Вернуть тонус помогут простые упражнения.
По словам специалиста, когда человек часами сидит, ягодичные «спят» и со временем становятся тормозом для биомеханики таза. Затем слабеют глубокие стабилизаторы живота и спины. Из-за этого нагрузка падает на позвонки и связки.
Далее деградируют разгибатели шеи и мышцы между лопатками, грудные укорачиваются, а голова уходит вперед. Задняя поверхность бедра и приводящие в положении сидя тоже теряют эластичность.
«Разбудить» их помогут упражнения, которые можно выполнять по два-три раза в день. Среди них — сжимание ягодиц, втягивание живота и разведение лопаток. Первое необходимо делать 5 секунд по 10-15 подходов, второе — хотя бы по 10 повторов.
Стоя сводить лопатки и опускать их вниз следует с удержанием 5 секунд по 10 раз. Последнее упражнение спасет от эффекта уставшей «круглой спины».
Умнов советует не сидеть на одном месте больше 45 минут и делать перерывы: встать и пройтись две минуты. По его словам, это важнее любой гимнастики, потому что главное — не длительность движений, а их частота.
Через 3-4 недели такой рутины тонус ощутимо возвращается. Если после этого сохраняются боль в спине или ягодице, отдающая в ногу, либо сильная слабость, это повод прийти на осмотр к специалисту.
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