Москалькова рассказала о задачах в должности представителя Госдумы в КС

По словам Москальковой, сейчас она представляет правовую позицию нижней палаты парламента при рассмотрении дел об оспаривании законодательных норм. При этом защищать принятые законы без тщательной проверки она не намерена. По ее словам, нужно учитывать, как нормы применялись на практике и какие последствия имели для граждан.



Она добавила, что многие из них принимали в иных исторических условиях. Спустя 10-20 лет могут обнаружиться проблемы в их использовании. Конституционный суд, напомнила Москалькова, может не только признать норму соответствующей или противоречащей Основному закону, но и повлиять на разрешение конкретных дел.



Сейчас в работе у нового представителя Госдумы находятся 40 документов. Часть касается уже вынесенных решений, остальные предстоит изучить для подготовки официальной позиции парламента.



Также Москалькова собирается посетить Конституционный суд и встретиться с представителями президента и Совета Федерации, чтобы познакомиться с их опытом организации работы.



Отдельным направлением она назвала решение проблем жителей территорий, по которым избиралась. Среди них — социальные вопросы и восстановление инфраструктуры. По ее мнению, эта деятельность во многом продолжает прежнюю работу в должности омбудсмена.

