Сутулый не признал вину в занятии высшего положения в преступной иерархии

Дулат Йоуло, известный в криминальных кругах как Ахмед Сутулый, не признает вину в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом 20 октября сообщил источник РЕН ТВ.

Суд арестовал на два месяца племянника Шакро Молодого

Уголовное дело пересматривают заочно. Сейчас мужчина находится за границей.

Следствие настаивает, что он занимал высокое место в преступном мире с 1996-го. По данным правоохранителей, его сфера влияния распространялась на четыре региона: Подмосковье, Костромскую область, Чечню и Ингушетию.

Прокуратура опирается на видеозаписи, где мужчина называет себя вором в законе. Обвинительные показания против него дал Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.

Ранее в Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Шакро МолодойКриминалСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры