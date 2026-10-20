Сутулый не признал вину в занятии высшего положения в преступной иерархии

Уголовное дело пересматривают заочно. Сейчас мужчина находится за границей.



Следствие настаивает, что он занимал высокое место в преступном мире с 1996-го. По данным правоохранителей, его сфера влияния распространялась на четыре региона: Подмосковье, Костромскую область, Чечню и Ингушетию.



Прокуратура опирается на видеозаписи, где мужчина называет себя вором в законе. Обвинительные показания против него дал Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.



Ранее в Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе.

