Сутулый не признал вину в занятии высшего положения в преступной иерархии
Дулат Йоуло, известный в криминальных кругах как Ахмед Сутулый, не признает вину в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом 20 октября сообщил источник РЕН ТВ.
Уголовное дело пересматривают заочно. Сейчас мужчина находится за границей.
Следствие настаивает, что он занимал высокое место в преступном мире с 1996-го. По данным правоохранителей, его сфера влияния распространялась на четыре региона: Подмосковье, Костромскую область, Чечню и Ингушетию.
Прокуратура опирается на видеозаписи, где мужчина называет себя вором в законе. Обвинительные показания против него дал Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.
Ранее в Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе.
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