Российские силы ведут «бешеный» штурм Артемовска
Бойцы ЧВК «Вагнер» ведут «бешеный» штурм Артемовска. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» 19 марта, в воскресенье.
Журналистский источник сообщает, что «музыканты» начали атаку позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях одновременно. Их поддерживает артиллерия.
Наступление произошло в районе улиц Геологов и Корсунского, а также в районе Буденовки, где удалось занять сразу несколько кварталов. Еще одной задачей, которую решают российские военные, стало формирование реки Бахмутка – для высадки солдаты ищут подходящее место, пишет Газета. ru.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные взяли под контроль около 70% территории Артемовска в Донецкой народной республике.
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