Журналистский источник сообщает, что «музыканты» начали атаку позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях одновременно. Их поддерживает артиллерия.

Наступление произошло в районе улиц Геологов и Корсунского, а также в районе Буденовки, где удалось занять сразу несколько кварталов. Еще одной задачей, которую решают российские военные, стало формирование реки Бахмутка – для высадки солдаты ищут подходящее место, пишет Газета. ru.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные взяли под контроль около 70% территории Артемовска в Донецкой народной республике.





