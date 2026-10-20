Суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания

Блиновская просила отсрочить исполнение остатка приговора, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. Районный суд ей в этом отказал, областной подтвердил решение.



При этом 29 июля Второй кассационный оставил без изменения приговор блогеру по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Изначально ей назначили пять лет колонии общего режима, позже апелляционная инстанция смягчила до четырех с половиной лет.



Ранее Елене Блиновской вернули квартиру в Ярославле.

