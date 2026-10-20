Россиянам назвали оптимальное число тренировок в неделю
По данным Национального фитнес-сообщества, услугами российских фитнес-клубов пользуются около 7,9 миллиона человек, заявила НСН Елена Силина.
Для человека среднего возраста двух полноценных часовых тренировок в неделю достаточно, чтобы соответствовать критерию систематических занятий спортом, заявила НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что доля регулярно занимающихся спортом россиян достигла почти 63%, отметив, что страна по графику идет к достижению показателя в 70% к 2030 году. Силина рассказала, как часто нужно проводить регулярные тренировки.
«Показатель, который приводит Минспорт России, охватывает гораздо более широкий круг занятий: спортивные секции, школьную физкультуру, массовый спорт, фитнес и самостоятельные тренировки. При этом существуют конкретные нормативы регулярной физической активности. Согласно методике статистического учета, для граждан в возрасте 16-29 лет минимальный объем составляет 125 минут в неделю, для людей 30-59 лет — 115 минут, для граждан старше 60 лет — 90 минут. Таким образом, для человека среднего возраста двух полноценных часовых тренировок в неделю достаточно, чтобы соответствовать критерию систематических занятий спортом. Важны продолжительность и регулярность физнагрузки», — рассказала она.
По ее словам, достичь показателя в 70% вполне реально к 2030 году.
«Мы действительно видим устойчивый интерес населения к физической активности. По данным Национального фитнес-сообщества, услугами российских фитнес-клубов пользуются около 7,9 миллиона человек. При этом проникновение фитнес-услуг — порядка 5,6% населения. Что касается достижения 70% к 2030 году, считаем эту цель реалистичной, хотя она потребует работы. За четыре года необходимо увеличить долю систематически занимающихся примерно на семь процентных пунктов. Главный резерв дальнейшего роста — вовлечение людей, которые пока не занимаются физической культурой систематически, и формирование устойчивой привычки к тренировкам с раннего возраста», — заключила она.
Найти время на тренировку даже при самом загруженном графике всегда можно, главное себя правильно мотивировать, заявил НСН тренер по бегу и функциональным тренировкам Артем Тихонов.
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