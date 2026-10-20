Экс-глава Агентства по страхованию вкладов Мельников получил срок за мошенничество
Пресненский районный суд Москвы признал экс-главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова виновным по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.
Речь идёт об организованной группе, которая через подконтрольные структуры выводила доходы от новосибирского аквапарка «Аквамир», которым управляло АСВ. Фигурантами дела, кроме Мельникова, являются Ольга Долголева и Александр Попелюх, а также бывший зампред Банка РФ Юрий Исаев, который объявлен в розыск.
Мельников получил четыре года и шесть месяцев лишения свободы. Кроме того, суд оштрафовал его на 900 тысяч рублей. В пользу потерпевшей стороны взыскано 4,2 млрд рублей.
Ранее экс-начальник вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин получил восемь лет колонии по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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