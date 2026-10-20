Лавров: Россия рассмотрит предложения Уиткоффа и Кушнера без уступок

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит предложения американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но политических уступок не будет. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам министра, Москва готова возобновлять отношения с Западом, но так, как до 2022 года, больше не будет. Россия не ожидает чуда от администрации Дональда Трампа в вопросе санкций и готова к экономическим сделкам с США без политических уступок.

Лавров также призвал не восхищаться решением американского лидера не применять профильный закон. Он добавил, что неизвестно, как поведет себя другой президент.

Недавно писали, что Уиткофф хочет посетить Россию после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьева
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Лавров

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