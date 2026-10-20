Лавров: Россия рассмотрит предложения Уиткоффа и Кушнера без уступок

По словам министра, Москва готова возобновлять отношения с Западом, но так, как до 2022 года, больше не будет. Россия не ожидает чуда от администрации Дональда Трампа в вопросе санкций и готова к экономическим сделкам с США без политических уступок.



Лавров также призвал не восхищаться решением американского лидера не применять профильный закон. Он добавил, что неизвестно, как поведет себя другой президент.



Недавно писали, что Уиткофф хочет посетить Россию после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

