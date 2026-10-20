По словам представителей РФ, что Брюссель, движимый бессильной яростью, стремится сдерживать другие государства и лишать их возможностей для развития на северной территории.



Ранее Кая Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике на фоне высоких мировых цен на энергоносители.



Также Евросоюз занимается новой стратегией в регионе. Она будет уделять больше внимания безопасности, военной инфраструктуре и стратегическому соперничеству с Россией и Китаем.

