Посольство РФ в Великобритании ответило на заявления Каллас по Арктике

Посольство России в Великобритании отреагировало на заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Арктике. В ведомстве заявили, что ЕС показывает неоколониальное мышление и пытается ограничить сотрудничество других стран в регионе.

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По словам представителей РФ, что Брюссель, движимый бессильной яростью, стремится сдерживать другие государства и лишать их возможностей для развития на северной территории.

Ранее Кая Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике на фоне высоких мировых цен на энергоносители.

Также Евросоюз занимается новой стратегией в регионе. Она будет уделять больше внимания безопасности, военной инфраструктуре и стратегическому соперничеству с Россией и Китаем.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияАрктика

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