Посольство РФ в Великобритании ответило на заявления Каллас по Арктике
Посольство России в Великобритании отреагировало на заявления главы евродипломатии Каи Каллас об Арктике. В ведомстве заявили, что ЕС показывает неоколониальное мышление и пытается ограничить сотрудничество других стран в регионе.
По словам представителей РФ, что Брюссель, движимый бессильной яростью, стремится сдерживать другие государства и лишать их возможностей для развития на северной территории.
Ранее Кая Каллас допустила отказ ЕС от ограничений на добычу нефти в Арктике на фоне высоких мировых цен на энергоносители.
Также Евросоюз занимается новой стратегией в регионе. Она будет уделять больше внимания безопасности, военной инфраструктуре и стратегическому соперничеству с Россией и Китаем.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Москалькова рассказала о задачах в должности представителя Госдумы в КС
- Сутулый не признал вину в занятии высшего положения в преступной иерархии
- Лавров: Россия рассмотрит предложения Уиткоффа и Кушнера без уступок
- Суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания
- Россиянам назвали оптимальное число тренировок в неделю
- Посольство РФ в Великобритании ответило на заявления Каллас по Арктике
- В Госдуме выступили против идеи упрощенного отключения ЖКУ должникам
- ВС РФ поразили логистический центр под Дубно и судно в Одессе
- Врач назвал упражнения, которые помогут при сидячей работе
- Экс-глава Агентства по страхованию вкладов Мельников получил срок за мошенничество