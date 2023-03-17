В ДНР заявили о скором окружении Авдеевки российскими силами

Он отметил, что российская армия последнее время активно обстреливает находящиеся в Авдеевке украинские войска, также применяется авиация. На этом направлении взято несколько важных населенных пунктов, заявил Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

Гагин не исключил, что в ближайшее время силы ВСУ в Авдеевке окажутся в котле. Российская армия начинает занимать расположенные рядом с городом населенные пункты, уточнил советник врио главы ДНР.

На Донецком направлении Авдеевка является одним из главных оборонительных районов ВСУ. Киев строил там укрепления с 2014 года.

Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин ранее заявил, что российские силы продвигаются к полному контролю над Артемовском, пишет НСН.

