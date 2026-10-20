В Госдуме выступили против идеи упрощенного отключения ЖКУ должникам

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов сказал «Газете.Ru», что категорически против упрощения процедуры отключения коммунальных услуг должникам. По его словам, большинство людей не платят за ЖКУ из-за сложных жизненных ситуаций.

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Политик объяснил, что хронических неплательщиков немного. Чаще всего это люди с зависимостями, добавил он. При этом есть те, кто попал в трудную ситуацию: из-за смерти близкого, тяжелой болезни или другой уважительной причины.

По мнению Миронова, коммунальщики вряд ли станут разбираться в деталях и начнут в одностороннем порядке отключать свет, воду и тепло.

Парламентарий подчеркнул, что взыскание долгов должно проходить через суд, чтобы не страдали «нормальные люди». По его словам, ЖКУ не просто дарят комфорт, а обеспечивают безопасность жизни и здоровья, поэтому такой подход недопустим.

Принципиальных неплательщиков нужно принуждать к оплате по закону, а оказавшиеся в трудной ситуации граждане расплатятся, когда наладят дела, резюмировал Сергей Миронов.

Недавно россиян предупреждали о последствиях просрочки оплаты ЖКУ.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Коммунальные УслугиЖКУ

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