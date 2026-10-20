В Госдуме выступили против идеи упрощенного отключения ЖКУ должникам

Политик объяснил, что хронических неплательщиков немного. Чаще всего это люди с зависимостями, добавил он. При этом есть те, кто попал в трудную ситуацию: из-за смерти близкого, тяжелой болезни или другой уважительной причины.



По мнению Миронова, коммунальщики вряд ли станут разбираться в деталях и начнут в одностороннем порядке отключать свет, воду и тепло.



Парламентарий подчеркнул, что взыскание долгов должно проходить через суд, чтобы не страдали «нормальные люди». По его словам, ЖКУ не просто дарят комфорт, а обеспечивают безопасность жизни и здоровья, поэтому такой подход недопустим.



Принципиальных неплательщиков нужно принуждать к оплате по закону, а оказавшиеся в трудной ситуации граждане расплатятся, когда наладят дела, резюмировал Сергей Миронов.



Недавно россиян предупреждали о последствиях просрочки оплаты ЖКУ.

