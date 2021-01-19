Власти Германии прокомментировали новые санкции по «Северному потоку — 2»

Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит работу в июне.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

