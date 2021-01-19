Власти Германии прокомментировали новые санкции по «Северному потоку — 2»
Власти Германии разочарованы решением американских властей ввести ограничительные меры в отношении российского судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ.
«Мы с сожалением принимаем это к сведению», — сказал он. Американское посольство в Берлине 18 января проинформировало правительство Германии о планах по введению этих санкций.
Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит работу в июне.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Власти Германии прокомментировали новые санкции по «Северному потоку — 2»
- Вильфанд рассказал о предстоящем потеплении в Европейской России
- При сходе лавины погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»
- В Германии могут ввести требование носить респиратор вместо маски
- Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Домбае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru