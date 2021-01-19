Власти Германии прокомментировали новые санкции по «Северному потоку — 2»

Власти Германии разочарованы решением американских властей ввести ограничительные меры в отношении российского судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2», сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя Минэкономики ФРГ.

«Мы с сожалением принимаем это к сведению», — сказал он. Американское посольство в Берлине 18 января проинформировало правительство Германии о планах по введению этих санкций.

США введут санкции против российского трубоукладчика «Фортуна»

Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит работу в июне.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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