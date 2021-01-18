США введут санкции против российского трубоукладчика «Фортуна»
Правительство США в ближайший вторник введет санкции против российского судна «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.
По данным издания, власти США уже проинформировали об этом федеральное правительство Германии и других европейских партнеров в понедельник. Американские власти также выразили надежду, что Германия изменит свою отношение к газопроводу, пишет телеканал «360».
Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит работу в июне.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru