США введут санкции против российского трубоукладчика «Фортуна»

Правительство США в ближайший вторник введет санкции против российского судна «Фортуна», участвующее в строительстве газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Немцы готовы: Когда заработает «Северный поток-2»

По данным издания, власти США уже проинформировали об этом федеральное правительство Германии и других европейских партнеров в понедельник. Американские власти также выразили надежду, что Германия изменит свою отношение к газопроводу, пишет телеканал «360».

Согласно графику, трубоукладочная баржа «Фортуна» должна окончить работы по строительству газопровода в водах Дании в конце мая, а затем отправиться в Германию. Планируется, что там судно завершит работу в июне.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что не исключает возможности прямого столкновения Германии и США из-за трубопровода.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры